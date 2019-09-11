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Минпромторг не увидел риска роста цен на продукты из-за штрафов

Поправки в Кодекс об административных нарушениях, ужесточающие ответственность производителей и продавцов за нарушение техрегламентов, не приведут к росту цен на продукты, заявил РБК статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Минпромторг отреагировал на обращение Союза участников потребительского рынка и ряда других отраслевых союзов, которые ранее предупредили о рисках, которые могут нести разработанные министерством изменения в ст. 3.5 и 14.43 КоАП. Поправки увеличивают штраф за первое нарушение требований техрегламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, с 600 тыс. до 1 млн руб. При повторном же нарушении на производителя налагается оборотный штраф через судебное решение.

Ужесточение наказания за нарушения техрегламентов призвано снизить долю небезопасных товаров на российском рынке, поясняет Евтухов. Техрегламенты устанавливают минимальные требования, которые необходимы для обеспечения базовой безопасности продуктов, поэтому нарушающие их производители сознательно выпускают продукцию, которая может нанести вред окружающей среде и здоровью граждан.

Введение оборотных штрафов, по словам Евтухова, обусловлено результатами проверок контрольно-надзорных органов и статистикой о нарушениях. При этом он подчеркнул, что введение оборотных штрафов не отменяет презумпции невиновности продавца, если он был введен в заблуждение производителем (например, при предоставлении поддельных документов).

На прошлой неделе участники рынка написали письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором заявили, что введение оборотных штрафов за нарушения техрегламентов как для производителей, так и для продавцов товаров может привести к увеличению стоимости продукции для потребителей. Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объяснили тем, что предлагаемый оборотный штраф (до 3%, но не менее 2 млн руб.) для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности.

Теги: минпромторг, цены на продукты, штрафы
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BRENT $58 (-7,75%) прогноз Societe Generale к 30.12.19
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить