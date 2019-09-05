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Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов
Идея Минпромторга ввести оборотные штрафы за производство и продажу продуктов, не соответствующих требованиям техрегламентов, может привести к росту цен. Об этом крупнейшие производители и ретейлеры уже предупредили власти
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О рисках ужесточения ответственности за нарушения техрегламентов, то есть требований к изготовлению и обороту продукции в странах Таможенного союза, предупредил Союз участников потребительского рынка (СУПР), а также подписавшие обращение об этом другие крупнейшие отраслевые объединения («Русбренд», Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока, Союз производителей БАД, Национальный союз мясопереработчиков, Рыбный союз, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация).

Письмо с анализом рисков (есть в распоряжении РБК), главный из которых — увеличение стоимости продукции для потребителей из-за инициативы Минпромторга по введению оборотных штрафов, было направлено в конце августа главе этого министерства Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко. Письмо поступило в Минпромторг и находится на рассмотрении до 27 сентября, уточнили РБК в министерстве.

В начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 млн руб. как для производителей, так и для продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза. При расчете штрафа учитывается объем реализованной продукции компанией-нарушителем в период вплоть до года. Цель инициативы — предотвращение «угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации» на территории России фальсифицированной продукции, следует из описания законопроекта. Планируется, что поправки вступят в силу в марте 2021 года.

Отраслевые союзы просят приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий «регуляторной гильотины», завершения работы над новой редакцией КоАП и над законопроектами по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности.

Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР. Сейчас в России действуют штрафы для владельцев АЗС за продажу не соответствующего требованиям техрегламентов топлива в размере 1% от выручки, а за повторное нарушение — 3%. В 2018 году Росстандарт предложил ввести аналогичные оборотные штрафы за недолив: глава ведомства Алексей Абрамов пояснил, что на АЗС недоливают от 1 до 20% топлива. Инициативу поддержал Минпромторг, разработанный министерством законопроект в сентябре 2018-го одобрила Госкомиссия по борьбе с контрафактом, но о его дальнейшей судьбе не сообщалось.

Владельцы АЗС продают один товар — топливо, а для широкого круга продукции такой же подход не может быть применен, считают участники потребительского рынка. Согласно предложенному механизму, сумма штрафа за нарушение будет исчисляться от выручки юрлица, полученной от продажи товаров по кодам «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности», где под одним и тем же кодом выпускаются разные виды продукции, например чай и кофе. «Если найдут малейшее нарушение в чае, штраф будут брать со всей продукции», — поясняет Баранникова. По ее словам, для некоторых предприятий это чревато риском остановки всего производства.

Какие еще риски могут возникнуть для производителей и сетей из-за инициативы Минпромторга, в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: цены на продукты, минпромторг, Штрафы
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