Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Идея Минпромторга ввести оборотные штрафы за производство и продажу продуктов, не соответствующих требованиям техрегламентов, может привести к росту цен. Об этом крупнейшие производители и ретейлеры уже предупредили власти

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О рисках ужесточения ответственности за нарушения техрегламентов, то есть требований к изготовлению и обороту продукции в странах Таможенного союза, предупредил Союз участников потребительского рынка (СУПР), а также подписавшие обращение об этом другие крупнейшие отраслевые объединения («Русбренд», Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока, Союз производителей БАД, Национальный союз мясопереработчиков, Рыбный союз, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация).

Письмо с анализом рисков (есть в распоряжении РБК), главный из которых — увеличение стоимости продукции для потребителей из-за инициативы Минпромторга по введению оборотных штрафов, было направлено в конце августа главе этого министерства Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко. Письмо поступило в Минпромторг и находится на рассмотрении до 27 сентября, уточнили РБК в министерстве.

В начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 млн руб. как для производителей, так и для продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза. При расчете штрафа учитывается объем реализованной продукции компанией-нарушителем в период вплоть до года. Цель инициативы — предотвращение «угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации» на территории России фальсифицированной продукции, следует из описания законопроекта. Планируется, что поправки вступят в силу в марте 2021 года.

Отраслевые союзы просят приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий «регуляторной гильотины», завершения работы над новой редакцией КоАП и над законопроектами по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности.