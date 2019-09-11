В цехе деревообработки в Иркутской области произошел пожар

В цехе деревообработки в Иркутской области произошел пожар

В Иркутской области загорелся цех деревообработки, площадь возгорания составила 900 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в населенном пункте Жданово Осинского района. «К настоящему моменту пожар ликвидирован, пострадавших нет», — уточнили в управлении.

Как сообщало «РИА Новости», пожар тушили 15 человек, привлекалось также четыре единицы техники.

В начале мая в торгово-развлекательном центре Иркутска «Сильвер Молл» произошел пожар. Из здания эвакуировали 2 тыс. посетителей. Основной версией случившегося в МЧС назвали поджог. По данным правоохранительных органов, возгорание произошло из-за «человеческой небрежности» и нарушения правил пожарной безопасности со стороны конкретных граждан. Полиция установила их личности.