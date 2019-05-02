В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек

В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек

В Иркутске в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» на улице Сергеева произошел пожар, сообщает областное ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в 12:19 по местному времени (7:19 мск), на момент прибытия пожарных из-под кровли торгового центра шел дым. Из здания эвакуировали около 2 тыс. посетителей.

Как сообщает ведомство, пожар потушили через несколько минут, огонь повредил кровлю. В результате происшествия никто не пострадал.

В начале апреля в одной из школ в селе Казачинское Иркутской области загорелась кровля спортзала. Из здания эвакуировали 68 детей, при пожаре никто не пострадал.