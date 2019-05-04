Полиция установила личности возможных виновников пожара в ТЦ в Иркутске

Полиция установила личности возможных виновников пожара в ТЦ в Иркутске

Полицейские установили личности людей, предположительно виновных в пожаре в иркутском ТРЦ «Сильвер Молл». Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, возгорание произошло из-за «человеческой небрежности» и нарушения правил пожарной безопасности со стороны конкретных граждан. Окончательное правовое решение будет принято после проверки выявленных фактов.

Пожар в торговой центре произошел 2 мая, возгорание началось на кровле снаружи здания. Из ТЦ эвакуировали около 2 тыс. человек, пострадавших не было. В МЧС сообщали, что основной версией пожара является поджог.