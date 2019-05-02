В МЧС назвали поджог основной версией пожара в ТЦ в Иркутске

Пожар в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» в Иркутске мог произойти из-за поджога. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Основной версией возникновения пожара является занесения открытого источника зажигания. Следственными органами проводится проверка», — приводятся в сообщении слова главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.

Отмечается, что возгорание началось на кровле снаружи здания. В ведомстве добавили, что там нет электросети и нагревательных приборов. Эксперты изъяли утеплитель, на котором были следы нефтепродуктов, и отправили его на экспертизу.

Пожар в ТЦ «Сильвер Молл» начался в 12:19 по местному времени (07:19 мск). Когда пожарные прибыли на место происшествия, из-под кровли шел дым. В результате из здания эвакуировали около 2 тыс. человек. Никто не погиб и не пострадал. По данным МЧС, огонь повредил кровлю на площади 20 кв. м.