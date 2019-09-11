Петербургский избирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора, на которых победу одержал врио главы города Александр Беглов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на принятое 11 сентября решение горизбиркома.

Так, Беглов одержал победу на выборах с 64,44% голосов — его поддержали почти 735 тыс. жителей Санкт-Петербурга.

Согласно окончательным данным, второе место заняла представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84%. Тройку лидеров замкнул кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, набравший 16,03%.

Итоговая явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга составила 30,07%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее поздравил Беглова с победой на выборах.