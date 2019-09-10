В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга намерена настоять на признании недействительными результатов голосования на муниципальных выборах в нескольких округах, а также расформировании муниципальных образований, нарушивших избирательные права граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городского избиркома.

По данным комиссии, избирательные права были нарушены в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах Петербурга.

«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.

8 сентября, в единый день голосования, в Санкт-Петербурге состоялись выборы губернатора. После обработки 97,13% голосов победу одержал Александр Беглов, которого поддержали 64,57% избирателей. Также в Петербурге прошли выборы муниципальных депутатов. На 1560 мандатов муниципальных депутатов претендовали 5372 человека.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что в Петербурге фиксировались случаи удаления наблюдателей. Однако по сравнению с предыдущими годами сам день прошел относительно спокойно, добавила она.