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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Политика ,  
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Армия обороны Израиля перехватила две запущенные из сектора Газа ракеты

Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, две из них удалось перехватить системой воздушной обороны «Железный купол». Об этом сообщается в Twitter Армии обороны страны.

Система раннего оповещения сработала в городе Сдерот, в поселении Авивим, киббуцах Гевим, Ор ха-Нер и Нир-Ам, а также на территории колледжа «Сапир».  

Третья ракета, запущенная из сектора Газа, приземлилась возле шоссе 34 на юге Израиля, пишет Haaretz. По данным регионального совета Шаар ха-Негев, на место происшествия прибыли аварийные службы, в результате пожара никто не пострадал.   

Ранее из сектора Газа выпускали ракеты по южным районам Израиля 21 и 22 августа. В ответ на это израильская армия дважды поразила военные цели палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. 

В пятницу, 23 августа, около 8,5 тыс. палестинцев приняли участие в акциях протеста вдоль границы между сектором Газа и Израилем, сообщает The Times of Israel. В результате столкновений с израильской армией были ранены 122 палестинца.   

Теги: Израиль, сектор Газа
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