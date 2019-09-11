В палате представителей предложили проверить CNN из-за материала о шпионе

Член палаты представителей республиканец Даг Коллинз предложил начать расследование в отношении CNN из-за публикации об осведомителе ЦРУ. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Публикация материала в это время и таким образом, чтобы ЦРУ пришлось публично выступить и отреагировать на это, действительно вызывает беспокойство», — заявил Коллинз. Он добавил, что сомневается, на чьей стороне находится телеканал и назвал это проблемой. «Я думаю, это нужно расследовать», — сказал республиканец.

9 сентября CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России своего агента — высокопоставленного сотрудника в российском правительстве. Источник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США сообщил, что это бывший сотрудник аппарата правительства Олег Смоленков. Газета The New York Times, ссылаясь на источники, позже написала, что шпион помогал в расследовании вмешательства в выборы 2016 года и взлома Национального комитета Демпартии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Смоленков был уволен из администрации президента несколько лет назад. Сообщения СМИ о вывозе предполагаемого осведомителя Песков назвал «жанром Pulp Fiction», а глава МИД Сергей Лавров — «слухами». Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, назвал некорректными публикации в СМИ и отказался раскрыть подробности.