Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Судья постановил, что Россия не может быть привлечена к ответственности по закону об иммунитете иностранных государств, а остальные ответчики защищены Первой поправкой. Демпартия обвиняла штаб Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре

Дональд Трамп (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Об этом говорится в документах суда.

В иске говорится, что федеральный закон «Об иммунитете иностранных государств» запрещает иски против иностранных правительств, за исключением определенный случаев. Как указал судья, членов предвыборного штаба Трампа и остальных ответчиков защищает Первая поправка.

«Если WikiLeaks могла быть привлечена к ответственности за публикацию документов, касающихся политической, финансовой и избирательной стратегии демократов просто потому, что комитет Демпартии назвал их секретными, то также могла бы быть привлечена любая газета или СМИ», — говорится в решении суда.

Судья указал, что Национальный комитет Демпартии не представил каких-либо фактов, которые бы показали, что кто-то из ответчиков, кроме России, был замешан во взломе серверов партии или краже ее информации. «НКДП не оспаривает, что эти документы имели общественное значение. Поэтому Первая поправка защищает публикацию этих украденных документов», — говорится в решении.