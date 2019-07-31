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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Трамп назвал великой победой прекращение дела по иску демократов к России
Обвинения во вмешательстве России в выборы в США являются «величайшей политической аферой», заключил Трамп. Суд в Нью-Йорке ранее закрыл дело, в котором штаб Дональда Трампа, WikiLeaks и Россия подозревались в сговоре
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда закрыть дело по иску демократов о «вмешательстве» России в выборы.

«Великая победа в суде <...> Величайшая политическая афера в истории нашей страны. Предатели! Будем надеяться, что Генеральный прокурор Соединенных Штатов и все те, кто работает с ним, очень подробно выяснят, что произошло. Никогда больше!!!», — написал Трамп в Twitter. В другом твите он отметил, что «охота на ведьм заканчивается».

Ранее суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России


Иск был подан в апреле 2018 года. Ответчиками выступали Россия, Главное управление Генерального штаба (ГРУ), глава Crocus Group Араз Агаларов, а также WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его зять Джаред Кушнер.

Демпартия считает, что высокопоставленные представители команды Трампа вступили в сговор с Москвой, чтобы нанести вред их кандидату Хиллари Клинтон, взломав компьютеры партии и распространив документы. В окружении Трампа неоднократно называли иск необоснованным.

Суд постановил, что Демпартия не представила каких-либо фактов, которые бы показали, что кто-то из ответчиков, кроме России, был замешан во взломе серверов партии или краже ее информации. Судья указал, что федеральный закон «Об иммунитете иностранных государств» запрещает иски против иностранных правительств, за исключением определенных случаев.

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Трамп заявил о планах заключить с Россией сделку по вооружениям

В марте генпрокурор США Уильям Барр представил доклад, в котором говорилось, что России «вмешивалась» в выборы путем нагнетания противоречий в американском обществе через соцсети и публикации данных со взломанных серверов Демпартии. Однако расследование не установило, что сотрудники команды Трампа перед выборами вступили в сговор с Москвой. Власти России отрицают любые обвинения в попытках повлиять на американскую избирательную систему.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Дональд Трамп, Выборы, вмешательство
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