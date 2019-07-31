Трамп назвал великой победой прекращение дела по иску демократов к России

Обвинения во вмешательстве России в выборы в США являются «величайшей политической аферой», заключил Трамп. Суд в Нью-Йорке ранее закрыл дело, в котором штаб Дональда Трампа, WikiLeaks и Россия подозревались в сговоре

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда закрыть дело по иску демократов о «вмешательстве» России в выборы.

«Великая победа в суде <...> Величайшая политическая афера в истории нашей страны. Предатели! Будем надеяться, что Генеральный прокурор Соединенных Штатов и все те, кто работает с ним, очень подробно выяснят, что произошло. Никогда больше!!!», — написал Трамп в Twitter. В другом твите он отметил, что «охота на ведьм заканчивается».

Ранее суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Иск был подан в апреле 2018 года. Ответчиками выступали Россия, Главное управление Генерального штаба (ГРУ), глава Crocus Group Араз Агаларов, а также WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его зять Джаред Кушнер.

Демпартия считает, что высокопоставленные представители команды Трампа вступили в сговор с Москвой, чтобы нанести вред их кандидату Хиллари Клинтон, взломав компьютеры партии и распространив документы. В окружении Трампа неоднократно называли иск необоснованным.