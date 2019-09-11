Заместитель главы лейбористов призовет к повторному референдуму по Brexit

Заместитель лидера лейбористов Том Уотсон призовет партию потребовать провести повторный референдум по Brexit, который должен будет пройти до всеобщих выборов, передает Independent.

По информации издания, о необходимости проведения второго голосования по Brexit Уотсон заявит на своем выступлении в среду, 11 сентября. По его мнению, референдум, состоявшийся в 2016 году, спустя три года не может являться основой «для принятия такого важного решения о будущем Соединенного Королевства». «Единственный правильный способ действовать в таких обстоятельствах — вновь посоветоваться с народом», — скажет он, по информации издания.

В понедельник, 9 сентября, королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза, если британский парламент не одобрит соглашение по Brexit. Закон вступил в силу с 9 сентября. Если сделка не будет одобрена до 19 октября, то премьер-министру Великобритании Борису Джонсону придется попросить об отсрочке Brexit на три месяца. На следующий день палата общин повторно отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах, а парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября.

Выход страны из ЕС был планировался в марте текущего года, но его перенесли на конец октября. При этом Джонсон заявлял, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любом сценарии.