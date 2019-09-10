Парламент Великобритании приостановил работу до октября

Парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября, сообщается в аккаунте палаты общин в Twitter.

«Парламент был распущен (приостановлен), и в следующий раз палата общин будет заседать в день государственного открытия парламента 14 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее палата общин отклонила предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Премьера поддержали 293 человека, однако для проведения подобных выборов необходимы голоса 434 парламентариев — двух третей палаты.

Джонсон выразил надежду, что за время приостановки работы парламента оппозиция успеет подумать. По его словам, в это время правительство страны будет вести переговоры о сделке при выходе Британии из Евросоюза.