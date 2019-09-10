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Парламент Великобритании приостановил работу до октября

Парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября, сообщается в аккаунте палаты общин в Twitter.

«Парламент был распущен (приостановлен), и в следующий раз палата общин будет заседать в день государственного открытия парламента 14 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее палата общин отклонила предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Премьера поддержали 293 человека, однако для проведения подобных выборов необходимы голоса 434 парламентариев — двух третей палаты.

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Палата лордов одобрила законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС

Джонсон выразил надежду, что за время приостановки работы парламента оппозиция успеет подумать. По его словам, в это время правительство страны будет вести переговоры о сделке при выходе Британии из Евросоюза.

Накануне королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из ЕС, если британский парламент не одобрит соглашение по Brexit. Закон вступил в силу с 9 сентября. Если сделка не будет одобрена до 19 октября, то Джонсону придется попросить о трехмесячной отсрочке Brexit.

Выход страны из ЕС был запланирован на март текущего года, однако его перенесли на конец октября. При этом Джонсон заявлял, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября при любом сценарии.

Теги: Палата общин, Великобритания, Борис Джонсон
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Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
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