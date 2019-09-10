Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России

В регионах Центрального федерального округа зафиксирована аномально теплая, почти июльская погода. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве было плюс 25 при климатической норме сентября плюс 15,4 градуса. То есть это уже аномальное тепло, а не просто превышение над нормой», — заявил синоптик, добавив, что температура воздуха в Центральной России превышает норму в среднем на 7–10 градусов и соответствует климатическим показателям июля.

По словам Тишковца, причина аномального потепления — мощный скандинавский антициклон с центром над Волго-Вятским регионом. Синоптик отметил, что давление составляет более 761 мм рт.ст. при норме в 745.

«Это ощущение, когда вы погружаетесь в шахту глубиной 150–200 м и на вас давит дополнительный столб воздуха», — объяснил Тишковец.