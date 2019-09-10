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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России

В регионах Центрального федерального округа зафиксирована аномально теплая, почти июльская погода. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве было плюс 25 при климатической норме сентября плюс 15,4 градуса. То есть это уже аномальное тепло, а не просто превышение над нормой», — заявил синоптик, добавив, что температура воздуха в Центральной России превышает норму в среднем на 7–10 градусов и соответствует климатическим показателям июля.

По словам Тишковца, причина аномального потепления — мощный скандинавский антициклон с центром над Волго-Вятским регионом. Синоптик отметил, что давление составляет более 761 мм рт.ст. при норме в 745.

«Это ощущение, когда вы погружаетесь в шахту глубиной 150–200 м и на вас давит дополнительный столб воздуха», — объяснил Тишковец.

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Он также сообщил, что «бабье лето» закончится уже в пятницу, 13 сентября, с приближением атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. В среду, 11 сентября, температура в Центральном регионе составит 22–27 градусов, 12 сентября — 21–26 градусов, 13 сентября — 19–24 градуса и дожди.

«В субботу и воскресенье ждем осенние дожди и вторжение полярного холода, который вернет температурные показатели в рамки климатической нормы сентября. Ночью — 5–10 градусов, днем — 11–17 градусов», — сказал собеседник РБК.

Как сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, сейчас в центральной части России царит антициклональная погода, характерная для умеренных широт страны. По словам синоптика, на неделе произойдет перелом: в пятницу, 13 сентября, атмосферное давление начнет падать, а антициклон уйдет на юго-восток.

«На его место с север-запада будет распространяться семейство циклонов, и оно принесет понижение температурного фона до климатической нормы», — сообщила Макарова, добавив, что в выходные возрастет вероятность дождей.

«При этом я бы не назвала погоду второй половины этой недели ненастьем, так как температурный фон будет близок к норме, которая вычисляется по 30-летним наблюдениям», — отметила она.

Ранее синоптики пообещали, что в сентябре в центральной части России установится июльская погода. До этого синоптики спрогнозировали заморозки и мокрый снег на Северном Урале, в северных районах Западной Сибири, на севере Красноярского края и в Якутии.

Теги: погода, новости РБК, «Фобос», Росгидрометцентр
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