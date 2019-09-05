Синоптики пообещали заморозки и мокрый снег в нескольких регионах

В начале сентября в некоторых регионах России ожидаются заморозки до минус 2-3 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ничего необычного в этом нет, в этих регионах это обычная погода для данного времени года. Это Северный Урал, северные районы Западной Сибири, север Красноярского края, Якутия», — сказал синоптик.

По его словам, на севере Красноярского края, Якутии и Чукотки ожидается мокрый снег. «Там уже сейчас температура по ночам опускается до минус 10 градусов, сентябрь — это зима для этих регионов», — отметил он. Леус добавил, что холоднее всего будет в Якутии — в ночное время температура может опускаться ниже минус 10 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что предстоящая зима в европейской части России будет теплой и слякотной. По прогнозу, холодать начнет только в конце декабря, а в январе и феврале ожидаются ледяные дожди. В центральной России, в том числе и в Москве, с середины сентября ожидается приход бабьего лето.