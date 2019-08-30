Синоптики пообещали москвичам «бабье лето» в сентябре

«Бабье лето» в Москве и в большинстве областей Центрального федерального округа наступит после середины сентября. Об этом РБК рассказал научный руководитель национального Гидрометцентра и заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Синоптик добавил, что начало сентября в Москве и центральном округе страны в целом будет теплым. Однако начало осени, по его мнению, вряд ли можно в полной мере назвать «бабьим летом», так как перед ним не было характерного ненастья — дождливой пасмурной погоды.

«Период теплой и сухой погоды, который принято называть «бабьим летом», обязательно будет в столичном регионе и в большинстве областей Центрального федерального округа», — подчеркнул Вильфанд.

В День знаний, 1 сентября, осадков в Москве и центральной России не ожидается. В дневные часы в Москве температура может достигать 24 градусах тепла, в более южных регионах может быть теплее — до 27 градусов.