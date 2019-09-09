Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре в центральной России

На северо-западе и в центре России будет тепло в сентябре, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, причина потепления — антициклон, который пришел из южных широт.

«Температура воздуха на этой неделе будет высокой — 23–25 градусов. Это в первую очередь коснется северо-западного и центрального региона», — сказал он.

Текущая среднесуточная температура в 17 градусов на пять градусов превышает средний показатель сентября, что соответствует температуре воздуха в середине июля. Однако уже к концу недели ожидается похолодание, отмечает Синенков.

«Уже в пятницу и субботу пройдут кратковременные дожди, температура понизится до 16–19 градусов. Но это похолодание не будет продолжительным, потом тепло возвратится. И хотя так тепло уже не будет, среднесуточная температура все-таки будет градуса на три-четыре выше климатической нормы. Скажем так, осень расплачивается за летнюю прохладу», — добавил синоптик.