Сенцов после освобождения заявил о долгом пути до победы

Сенцов после освобождения заявил о долгом пути до победы

Режиссер после возвращения на Украину заявил, что даже после того, как последний заключенный будет освобожден, борьба не закончится. В России его приговорили к 20 годам колонии, признав виновным в подготовке терактов

Олег Сенцов (Фото: РИА Новости)

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, заявил, что «до победы еще очень далеко».

Выступая перед журналистами в киевском аэропорту Борисполь, Сенцов сказал, что рад снова оказаться на родине, и поблагодарил тех, кто добивался освобождения его и других заключенных. «Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены», — сказал он (цитата по УНИАН).

«Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, — добавил режиссер. По его словам, «враг силен и сдаваться не собирается».

Журналист Роман Сущенко, также освобожденный в рамках обмена, поблагодарил украинского президента Владимира Зеленского, который убедил российскую сторону «пойти навстречу и совершить этот акт гуманизма», и экс-главу государства Петра Порошенко, начавшего переговорный процесс.