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Политика ,  
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Парламент Эстонии отклонил законопроект о переводе школ на эстонский язык

Парламент Эстонии не поддержал в первом чтении законопроект, предусматривающий переход всех детских садов и школ страны на обучение на эстонском языке. Результаты голосования опубликованы на сайте парламента.

За законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования отдали свои голоса 32 депутата, против проголосовали 44 парламентария. Проект внесла оппозиционная Партия реформ. Согласно пояснительной записке к документу, в случае принятия законопроекта переход должен был начаться с 1 сентября 2020 года.

В этот же день партии правящей коалиции Эстонии — Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и «Отечество» (Isamaa) — внесли на рассмотрение парламента законопроект о разработке программы развития эстонского языка в 2021–2035 годах.

Общество
КС Латвии признал конституционным перевод русских школ на латышский язык

В июле мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил ТАСС, что в настоящий момент в стране действуют 74 средние школы, предлагающие возможность получения образования на русском языке, однако их число неуклонно сокращается. Преподавание проходит по схеме 60/40, согласно которой предметы на русском не могут составлять более 40% от всей учебной программы.

В апреле 2018 года решение о переводе всех школ на национальный язык утвердили в Латвии. С критикой реформы выступили представители русскоязычного меньшинства, в Риге состоялись акции протеста. Конституционный суд страны признал перевод соответствующим основному закону страны.

Теги: Эстония, школы, русский язык
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