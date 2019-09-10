Парламент Эстонии отклонил законопроект о переводе школ на эстонский язык

Парламент Эстонии не поддержал в первом чтении законопроект, предусматривающий переход всех детских садов и школ страны на обучение на эстонском языке. Результаты голосования опубликованы на сайте парламента.

За законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования отдали свои голоса 32 депутата, против проголосовали 44 парламентария. Проект внесла оппозиционная Партия реформ. Согласно пояснительной записке к документу, в случае принятия законопроекта переход должен был начаться с 1 сентября 2020 года.

В этот же день партии правящей коалиции Эстонии — Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и «Отечество» (Isamaa) — внесли на рассмотрение парламента законопроект о разработке программы развития эстонского языка в 2021–2035 годах.

В июле мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил ТАСС, что в настоящий момент в стране действуют 74 средние школы, предлагающие возможность получения образования на русском языке, однако их число неуклонно сокращается. Преподавание проходит по схеме 60/40, согласно которой предметы на русском не могут составлять более 40% от всей учебной программы.