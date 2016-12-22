В Риге прошла акция протеста против перевода образования на латышский

В Риге прошла акция протеста против перехода школьного обучения на территории Латвии на латышский язык. Об этом сообщает Delfi.
По данным портала, в акции приняли участие более 1 тыс. человек. Они прошли шествием от здания Министерства образования и науки к резиденции латвийского президента. Delfi сообщает, что демонстранты несли в руках плакаты с критикой лидера Латвии Раймонда Вейониса, министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, а также флаги России и георгиевские ленты.
Акция была организована лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяной Жданок.
Поправки в законодательство об образовании латвийский президент Раймондс Вейонис внес в понедельник, 2 апреля. По новому законодательству все средние школы Латвии должны проводить обучение на латышском языке. По мнению латвийского лидера, обучение на государственном языке поможет сформировать «более сплоченное общество и более сильное государство». Кроме того, Вейонис отметил, что образование на латышском будет качественным и обеспечит дальнейшее трудоустройство. В начальной школе обучение на родном языке будет частично сохранено. Против внесения таких поправок выступили представители русскоязычных граждан Латвии.
В российском посольстве заявили, что решением о переводе обучения на латышский язык Рига проигнорировала интересы большинства населения Латвии, а также международное законодательство, которое защищает права национальных меньшинств.