Мосгоризбирком озвучил результаты выборов после обработки 99% протоколов

Из 45 мест в Мосгордуме 26 получают самовыдвиженцы. Средняя явка составила 21,04%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Самовыдвиженцы получают 26 мест в Мосгордуме по итогам обработки 99,47% протоколов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мосгоризбирком.

Представители КПРФ получают 13 мест, у «Справедливой России» три места, у «Яблока» четыре. Явка составила 21,04%.

Так, в гордуму избрались девять действующих депутатов из фракции «Единая Россия», шедших на выборы самовыдвиженцами. От КПРФ в столичный парламент попали, в частности, действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), и Елена Янчук (№ 18). От «Яблока» избрались Евгений Бунимович (округ № 6), Максим Круглов (округ № 14) и Сергей Митрохин (округ № 43). Поддержанная «Яблоком» самовыдвиженка Дарья Беседина одержала победу в округе № 8.

В своих округах победили представители «Справедливой России» Александр Соловьев (округ № 3), Михаил Тимонов (округ № 16) и Магомет Яндиев (округ № 45).