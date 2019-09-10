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Евро/Доллар $1,07 (-3,05%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
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Дума поддержала проект о штрафах за нарушения при хранении личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 18 млн руб. за отказ от хранения персональных данных россиян на территории страны. Текст документа опубликован на сайте Думы.

Согласно проекту за отказ хранить личные данные граждан страны исключительно на территории России компании будут обязаны заплатить от 2 млн до 6 млн руб., должностные лица — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. В случае повторных нарушений сумма штрафа составит от 6 млн до 18 млн руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно. Для физических лиц штраф за отказ локализовать персональные данные составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., при повторном нарушении их оштрафуют на сумму от 50 тыс.  до 100 тыс. руб.

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Twitter оштрафовали на 3 тыс. руб. по спору о переносе серверов в Россию

Действующее законодательство не предусматривает штрафов за неисполнение требований о порядке хранения персональных данных, поэтому раньше нарушителей штрафовали по ст. 19.7 КоАП (непредоставление сведений или информации). Максимальная сумма штрафа по статье составляет 5 тыс. руб. для юридических лиц, 300 и 500 руб. — для граждан и должностных лиц соответственно. Как отмечается в пояснительной записке к тексту законопроекта, сумма штрафа была незначительной и не могла «побудить к соблюдению российского законодательства».

В апреле Мировой суд Москвы уже назначил штраф в размере 3 тыс. руб. компании Twitter за то, что она не предоставила информацию о переносе в Россию сервера с персональными данными российских пользователей. Аналогичный штраф был наложен на социальную сеть Facebook.

Закон об обязательном хранении информации о российских пользователях в России вступил в силу 1 сентября 2015 года. Из-за его несоблюдения в 2016 году на территории страны была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

Теги: Госдума, законопроект, персональные данные, штраф
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