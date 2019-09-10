Косачев посоветовал Софии «окститься» после задержания лидера «Русофилов»

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что власти России будут «решительно защищать» задержанных в Болгарии членов движения «Русофилы», которых он назвал «активными сторонниками дружественных отношений» двух стран.

«Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй мировой войны. Пора бы окститься», — написал Косачев на своей странице в Facebook, отвечая на сообщения о том, что председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже.

По словам Косачева, в случае необходимости Малинова и его соратников будут защищать «по всем линиям» — дипломатической, общественно-политической и юридической.

«И будем требовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему «узников совести», и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека», — добавил сенатор.

В посольстве России в Болгарии РБК сообщили, что не обладают официальной информацией по поводу задержания Николая Малинова. «Со своей стороны проверяем появившиеся в СМИ сведения и следим за развитием ситуации», — заявили РБК в посольстве.