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Политика ,  
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Косачев посоветовал Софии «окститься» после задержания лидера «Русофилов»

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что власти России будут «решительно защищать» задержанных в Болгарии членов движения «Русофилы», которых он назвал «активными сторонниками дружественных отношений» двух стран.

«Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй мировой войны. Пора бы окститься», — написал Косачев на своей странице в Facebook, отвечая на сообщения о том, что председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже.

По словам Косачева, в случае необходимости Малинова и его соратников будут защищать «по всем линиям» — дипломатической, общественно-политической и юридической.

«И будем требовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему «узников совести», и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека», — добавил сенатор.

В посольстве России в Болгарии РБК сообщили, что не обладают официальной информацией по поводу задержания Николая Малинова. «Со своей стороны проверяем появившиеся в СМИ сведения и следим за развитием ситуации», — заявили РБК в посольстве.

«Русофилы» — неправительственная организация, зарегистрированная в марте 2003 года. В 2011 году ее председатель Николай Малинов получил медаль Пушкина за «большой вклад в сохранение памятных знаков русской воинской славы» в Болгарии, а в 2019 году — орден Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

В начале сентября МИД Болгарии призвал российских дипломатов не заявлять, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что расценивает заявление болгарского МИДа как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».

Теги: Константин Косачев, Болгария
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