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Политика ,  
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Китай направил ФРГ протест после приезда гонконгского активиста в Берлин

Власти Китая направили Берлину представление из-за встречи министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с одним из политических активистов Гонконга. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, передает Reuters.

При этом Чуньин не стала уточнять, о каком активисте идет речь.

9 сентября власти Гонконга освободили из-под стражи политического активиста студенческого движения и лидера так называемой революции зонтиков» Джошуа Вонга, который прибыл на встречу с Хайко Маасом в Берлин, сообщает немецкое издание Bild. У властей ФРГ Вонг попросил поддержки для сторонников демократического движения в регионе. «У нас сложилось впечатление, что Гонконг похож на Восточный Берлин во время холодной войны», — цитирует издание его слова. О своей встрече с министром иностранных дел Германии активист сообщил на своей странице в Twitter.

Массовые протестные акции проходят в Гонконге с весны текущего года. Их причиной стали намерения властей принять законопроект об экстрадиции в материковый Китай преступников. Жители Гонконга считают, что с помощью законопроекта Пекин планировал влиять на судебную систему страны. 4 сентября председатель администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала данный законопроект.

Полиция Гонконга задерживала Вонга и других демонстрантов в конце августа. Активистов обвинили в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах.

Общество
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконг является бывшей колонией Великобритании, которая в 1997 году была передана под суверенитет Китая. Согласно условиям передачи территории, Гонконгу присвоили статус специального административного района и на ближайшие 50 лет (до 2047 года) он будет сохранять высокую степень автономии.

Пекин контролирует сферу обороны и внешней политики города-автономии, однако в вопросы самоуправления не вмешивается.

Теги: Китай, Германия, Гонконг, представление
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