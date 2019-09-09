Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня

Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня

Клип Тимати и Gufa «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков. Ролик, выпущенный за день до выборов в Московскую городскую думу 8 сентября был приурочен ко Дню города столицы и содержал критику протестов.

Видео набрало 3,3 млн просмотров, понравился клип 73 тыс. пользователей сервиса. Сейчас ролик занимает 40-е место в рейтинге с самым большим количеством дизлайков среди всего контента YouTube.

Видеоряд ролика состоит из съемок достопримечательностей столицы с высоты. В тексте песни Тимати критикует участников митингов и дает положительную оценку работе мэра Москвы Сергею Собянину.«В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь», — говорится в тексте песни.

В ответ на критику пользователей социальной сети исполнитель ответил, что ему «не стыдно» за свою позицию.

«Я придерживаюсь своей позиции и не «переобуваюсь» на потребу толпы. По теме: я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день как мой город цветет! [...] По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги? Что у них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах» — написал Тимати в своем Instagram.