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Starbucks $110 (+16,69%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
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Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня

Клип Тимати и Gufa «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков. Ролик, выпущенный за день до выборов в Московскую городскую думу 8 сентября был приурочен ко Дню города столицы и содержал критику протестов.

Видео набрало 3,3 млн просмотров, понравился клип 73 тыс. пользователей сервиса. Сейчас ролик занимает 40-е место в рейтинге с самым большим количеством дизлайков среди всего контента YouTube.

Видеоряд ролика состоит из съемок достопримечательностей столицы с высоты. В тексте песни Тимати критикует участников митингов и дает положительную оценку работе мэра Москвы Сергею Собянину.«В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь», — говорится в тексте песни.

В ответ на критику пользователей социальной сети исполнитель ответил, что ему «не стыдно» за свою позицию.

«Я придерживаюсь своей позиции и не «переобуваюсь» на потребу толпы. По теме: я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день как мой город цветет! [...] По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги? Что у них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах» — написал Тимати в своем Instagram.

Яндекс. Директ

По данным «Афиша Daily», предыдущий рекорд по дизлайкам принадлежал клипу хип-хоп-исполнителю Фейсу «Я роняю Запад». Музыкальному ролику выразили свое неудовольствие более 600 тыс. пользователей.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Массовые акции протеста в Москве прошли этим летом. В июне митинги проводились в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками. Позднее дело против журналиста было закрыто. В июле и августе в Москве прошел ряд санкционированных и несанкционированных акций, связанных с выборами в Мосгордуму. Самая большая из них, 10 августа, на проспекте Сахарова, собрала по оценке «Белого счетчика» до 60 тыс. человек. МВД утверждало, что на него пришли порядка 20 тыс. человек.

Теги: Москва, YouTube, Собянин, Тимати
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