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Starbucks $110 (+14,56%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Пользователи пожаловались на глобальный сбой приложения Snapchat

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе мобильного приложения Snapchat. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По данным портала, у 75% пользователей не отправляются сообщения, а у 25% — нет соединения. Больше всего жалоб на работу приложения поступали из Великобритании и США.

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Сбой также затронул Францию, Германию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Норвегию и другие европейские страны, а также Канаду и ряд других государств.

Накануне сообщалось о глобальном сбое в работе Instagram. В частности, проблемы с соцсетью возникли у пользователей из России, США, Великобритании, Франции и Румынии.

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Больше всего жалоб было связано с невозможностью зайти в аккаунт (81%). Помимо этого пользователи сообщали, что не могут обновить ленту и опубликовать пост.

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