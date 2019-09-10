Пользователи пожаловались на глобальный сбой приложения Snapchat

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе мобильного приложения Snapchat. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По данным портала, у 75% пользователей не отправляются сообщения, а у 25% — нет соединения. Больше всего жалоб на работу приложения поступали из Великобритании и США.

Сбой также затронул Францию, Германию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Норвегию и другие европейские страны, а также Канаду и ряд других государств.

Накануне сообщалось о глобальном сбое в работе Instagram. В частности, проблемы с соцсетью возникли у пользователей из России, США, Великобритании, Франции и Румынии.