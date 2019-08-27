Для пользователей Instagram создадут конкурирующий со Snapchat сервис

После прекращения работы над приложением Instagram Direct руководство Facebook решило создать конкурента сервису Snapchat в виде мессенджера Threads. СМИ выяснили, что Threads предназначен для обмена сообщениями с лучшими друзьями

В компании Facebook разрабатывают новый мессенджер Threads, который даст пользователям Instagram возможность постоянно быть на связи с людьми из своего списка «лучших друзей», сообщает The Verge.

Собеседники издания утверждают, что Threads должен стать конкурентом приложения Snapchat и обладает схожими функциями.

В частности, Threads даст пользователям Instagram возможность в автоматическом режиме делиться с ближайшими друзьями своими статусами, которые будут меняться в зависимости от местонахождения и других факторов. При этом в реальном времени показывать, где именно находится хозяин, приложение не будет, вместо этого оно должно выдавать что-то «в движении», пояснил The Verge источник, знакомый с процессом разработки.

Статусы также можно будет обновлять и в ручном режиме. Однако основной функцией Threads станет обмен сообщениями, причем не только текстовыми — приложение позволит задействовать камеру смартфона, чтобы сделать фотографию или видеозапись и тут же отправить их другу. Напрямую из Threads можно будет прочитать и «историю», которую ваш друг создал с помощью опции Instagram Stories.

В мае 2019 года Facebook прекратил работу над приложением Direct, также позволявшим пользователям Instagram обмениваться сообщениями. Это приложение тестировалось в нескольких странах, однако в итоге от его полноценного запуска отказались. Будет ли запущен Threads и когда это может произойти — пока неизвестно. The Verge напоминает, что в марте глава Facebook Марк Цукерберг назвал будущим компании обеспечение приватной переписки. «Threads, по-видимому, представляет последнюю из попыток компании по воплощению этой идеи в реальность», — отмечает The Verge.