Пользователи «Википедии» в Европе пожаловались на сбои в работе

Пользователи «Википедии» в Европе пожаловались на сбои в работе

В работе интернет-энциклопедии «Википедия» в ночь на 7 сентября произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.

Сообщения пользователей начали поступать около 19:00 мск. Больше всего жалоб на работу сайта (88%) и проблемы при попытке входа (11%).

Согласно карте сервиса, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Рима, Афин, Барселоны, Лондона, Стокгольма, Таллина, Вены и Рима.

В прошлый раз сбои в «Википедии» были зафиксированы в конце июня текущего года.