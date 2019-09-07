Общество , 07 сен, 01:29
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Пользователи «Википедии» в Европе пожаловались на сбои в работе
В работе интернет-энциклопедии «Википедия» в ночь на 7 сентября произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.
Сообщения пользователей начали поступать около 19:00 мск. Больше всего жалоб на работу сайта (88%) и проблемы при попытке входа (11%).
Согласно карте сервиса, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Рима, Афин, Барселоны, Лондона, Стокгольма, Таллина, Вены и Рима.
В прошлый раз сбои в «Википедии» были зафиксированы в конце июня текущего года.