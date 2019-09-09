В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По данным сервиса, проблемы наблюдаются у пользователей в США, Великобритании, Франции и Румынии. В России сбои зафиксировали в Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Сургуте и Новосибирске.

Пользователи со всего мира пожаловались в частности на то, что не могут войти в свой аккаунт в Instagram (81%), обновить свою ленту (13%) и опубликовать пост (5%).

Ранее стало известно, что компания Facebook, которой в том числе принадлежит Instagram, запустила сервис онлайн-знакомств в США. Ранее он уже появился в Аргентине, Канаде, Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме.