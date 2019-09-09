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Три человека погибли во время стрельбы в голландском городе Дордрехт

Три человека были убиты в результате стрельбы в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Об этом сообщила полиция Роттердама в Twitter.

Еще один человек был серьезно ранен. В настоящий момент в доме, где произошла стрельба, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу в Дордрехте. Сообщалось, что выстрелы прозвучали в одном из жилых домов. Портал Hart Van Nederland со ссылкой на местных жителей сообщал, что погибли по меньшей мере три человека, еще один получил ранения.

На произошедшее отреагировал мэр города Воутер Колфф. В своем Twitter он написал, что произошел «очень серьезный инцидент со стрельбой» и позже он приедет на место происшествия.

По данным источников Telegraaf, все погибшие, раненые и сам нападавший являются членами одной семьи. Также сообщалось, что нападавший покончил с собой.

18 марта неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехте в Нидерландах. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. Позже полиция по подозрению в стрельбе задержала 37-летнего уроженца Турции, который признал свою вину.

Теги: Голландия, стрельба, погибшие
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