Три человека погибли во время стрельбы в голландском городе Дордрехт

Три человека погибли во время стрельбы в голландском городе Дордрехт

Три человека были убиты в результате стрельбы в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Об этом сообщила полиция Роттердама в Twitter.

Еще один человек был серьезно ранен. В настоящий момент в доме, где произошла стрельба, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу в Дордрехте. Сообщалось, что выстрелы прозвучали в одном из жилых домов. Портал Hart Van Nederland со ссылкой на местных жителей сообщал, что погибли по меньшей мере три человека, еще один получил ранения.

На произошедшее отреагировал мэр города Воутер Колфф. В своем Twitter он написал, что произошел «очень серьезный инцидент со стрельбой» и позже он приедет на место происшествия.

По данным источников Telegraaf, все погибшие, раненые и сам нападавший являются членами одной семьи. Также сообщалось, что нападавший покончил с собой.