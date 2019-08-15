Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе

Речь идет об установке ограждения на линии разграничения Грузии и Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией. Тбилиси заявил, что предупредил о «незаконных работах»

Граница Грузии и Южной Осетиии в районе грузинского села Хурвалети (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией). Об этом сообщил грузинский «Первый канал».

В этой связи министерство иностранных дел Грузии обратилось к международному сообществу, сообщил заместитель глава министерства Владимир Константиниди. Он уточнил, что подобные работы, которые Тбилиси называет «бордеризацией на оккупационной линии», возобновились накануне 11-й годовщины грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года, в связи с чем Тбилиси уже делал заявления на этот счет.

«Министерство вновь сделало официальное заявление и провело встречу с дипломатическим корпусом. Зарубежным партнерам предоставили детальную информацию о незаконных процессах, происходящих на местах. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами», — сказал Константиниди, слова которого приводит телеканал.

Он добавил, что в пятницу дипломаты планирует поехать в Гугутианткари, чтобы на месте ознакомиться с действиями российских военных, которые Тбилиси считает незаконными.