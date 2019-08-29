Пограничники Южной Осетии провели рейд рядом с грузинским блокпостом

Власти Южной Осетии разместили в окрестностях села Цнелис, располагающегося рядом с Грузией, пограничников. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей. Ранее южноосетинская сторона заявляла, что рядом с селом Грузия возвела военный блокпост.

Государственное информационное агентство Южной Осетии «Рес» сообщает, что Комитет госбезопасности республики (КГБ) по приказу верховного главнокомандующего «осуществляет специальные действия в целях обеспечения безопасности граждан», которые живут в Цнелисе.

Впоследствии агентство со ссылкой на КГБ добавило, что южноосетинские пограничники провели рейд на бронетехнике в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина. Отмечается, что операцией руководил президент республики Анатолий Бибилов. «Рес» также опубликовало видео, на котором виден блокпост.

24 августа полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев заявил, что грузинские силовики срубили лес в районе села Цнелис, после чего проложили дорогу и выставили блокпост. По его словам, таким образом они нарушили госграницу.