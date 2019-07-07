ОБСЕ потребовала от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

ОБСЕ потребовала от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается в Facebook автора документа, грузинского депутата Софии Кацаравы.

Проект резолюции поддержали 50 членов делегаций, пятеро выступили против, еще девять парламентариев воздержались.

Документ, состоящий из 26 пунктов, обвиняет Россию в оккупации грузинских территорий и попытках «фактической аннексии» стран. Кроме того, указывается на нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, судебное преследование по политическим мотивам и этническую дискриминацию.

Комитет призвал Москву к соблюдению норм международного права и отмене решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Авторы резолюции также напомнили о выполнении обязательств о прекращении огня в Цхинвале от 2008 года.