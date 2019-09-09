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Суд арестовал напавшего на Памфилову

Басманный суд вынес решение об аресте Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сроком на два месяца. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Во время слушаний следователь подчеркнул что преступление, вменяемое Карабалаеву — особо тяжкое и с повышенной социальной опасностью. По законодательству, наказание за него предусматривает безальтернативное длительное лишение свободы.

Карабалаев на ходатайство следователя о его аресте ответил: «Да, я согласен» «В тюрьме хотите посидеть?», — уточнила судья Наталия Дударь. «Ну, если есть какой-то другой выбор, то я лучше бы что-то другое выбрал», — ответил Карабалаев. Судья обратилась к его адвокату с требованием объяснить подзащитному ситуацию. После краткой консультации с адвокатом Карабалаев снова заявил, что против собственного ареста не возражает.

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Напавший на Памфилову проник в ее дом случайно

Материал дополняется.

Теги: Элла Памфилова, нападение, арест
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