Памфилова заявила о предоставлении нападавшему еды и работы при обращении

Мужчина, напавший на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее доме, мог бы получить еду или работу, если бы попросил. Об этом Памфилова заявила в эфире Первого канала.

«Если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил, постучался в дверь, если он просто был такой голодный <...> Ну уж человека-то накормить вообще проблем нет», — передает слова Памфиловой ТАСС.

Она добавила, что могла бы в этом случае предложить ему какую-нибудь работу — «может что-то где-то подмел бы, еще б заработал там пару рублей на хлеб, если это действительно так», заключила руководитель ЦИК.

Мужчина в маске напал на Памфилову 6 сентября в ее загородном доме и ударил ее несколько раз электрошокером. Женщина ударила его стулом, после чего нападавший скрылся. В качестве одной из версий, как сообщали СМИ, рассматривалась попытка ограбления, однако в пресс-службе ЦИК заявили, что из дома Памфиловой ничего не пропало.