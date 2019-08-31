Бывший премьер Великобритании заявил о планах ЕС вновь отложить Brexit

По словам Гордона Брауна, подобное предложение ЕС может сделать на ближайшей неделе. В свою очередь, Independent пишет, что Лондон исключает даже техническое продление сроков выхода из Евросоюза

Гордон Браун (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Евросоюз готовится предложить Великобритании отсрочить дату Brexit, заявил бывший британский премьер Гордон Браун, который утверждает, что узнал об этом от лидеров ЕС, передает The Telegraph.

По его словам, за отсрочку выхода Великобритании выступает в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.Такое предложение покажет, что ЕС готов к продолжению переговоров, считает Браун. «Я думаю, что на следующей неделе Евросоюз откажется от дедлайна, назначенного на 31 октября», — сказал он. Бывший премьер добавил, что еврокомиссары тоже не намерены настаивать на сохранении срока.

Бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что ЕС пытается избежать Brexit без соглашения об условиях. «Как я уже говорил, они боятся выхода без сделки гораздо сильнее, чем мы», — сказал Дэвис.

Представитель Еврокомиссии заявил, что очередная отсрочка даты выхода Великобритании из ЕС возможна. Brexit должен был состояться в марте, однако на фоне разногласий из-за соглашения об условиях выхода между парламентом и правительством Великобритании выход страны из ЕС отложили до 31 октября.

В свою очередь газета Independent со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении дипломатические документы ЕС пишет, что представитель Великобритании на переговорах с Брюсселем Дэвид Фрост исключил техническое продление дедлайна выхода из ЕС. Фрост заверил европейскую сторону, что у британских парламентариев будет возможность ратифицировать условия выхода из ЕС во второй половине октября.