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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Бывший премьер Великобритании заявил о планах ЕС вновь отложить Brexit
По словам Гордона Брауна, подобное предложение ЕС может сделать на ближайшей неделе. В свою очередь, Independent пишет, что Лондон исключает даже техническое продление сроков выхода из Евросоюза
Гордон Браун (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Евросоюз готовится предложить Великобритании отсрочить дату Brexit, заявил бывший британский премьер Гордон Браун, который утверждает, что узнал об этом от лидеров ЕС, передает The Telegraph.

По его словам, за отсрочку выхода Великобритании выступает в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.Такое предложение покажет, что ЕС готов к продолжению переговоров, считает Браун. «Я думаю, что на следующей неделе Евросоюз откажется от дедлайна, назначенного на 31 октября», — сказал он. Бывший премьер добавил, что еврокомиссары тоже не намерены настаивать на сохранении срока.

Бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что ЕС пытается избежать Brexit без соглашения об условиях. «Как я уже говорил, они боятся выхода без сделки гораздо сильнее, чем мы», — сказал Дэвис.

Представитель Еврокомиссии заявил, что очередная отсрочка даты выхода Великобритании из ЕС возможна. Brexit должен был состояться в марте, однако на фоне разногласий из-за соглашения об условиях выхода между парламентом и правительством Великобритании выход страны из ЕС отложили до 31 октября.

В свою очередь газета Independent со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении дипломатические документы ЕС пишет, что представитель Великобритании на переговорах с Брюсселем Дэвид Фрост исключил техническое продление дедлайна выхода из ЕС. Фрост заверил европейскую сторону, что у британских парламентариев будет возможность ратифицировать условия выхода из ЕС во второй половине октября.

Политика
Отпуск за счет Brexit: зачем Джонсон заморозил работу парламента Британии

В среду, 26 августа, премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента до середины октября. Королева одобрила это предложение, противники Джонсона считают, что он пытается помешать парламентариям участвовать в обсуждении Brexit.

Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания должна покинуть ЕС в установленные сроки вне зависимости от того, одобрит ли парламент условия выхода.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Brexit, отсрочка
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