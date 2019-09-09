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В Совфеде ответили на отказ ЕС признавать результаты выборов в Крыму

Россию не волнует признание или непризнание Европейским союзом выборов, которые прошли на территории Крыма и Севастополя 8 сентября. Об этом РБК заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Нас мало волнует признание наших выборов Евросоюзом. Мы же не для того выборы проводим, чтобы Евросоюз признавал или не признавал наши выборы. Самое главное — крымчане признали выборы состоявшимися», — сказал он.

По его словам, выборы в Крыму прошли в целом на высоком организационном уровне, с соблюдением всех демократических принципов и без нареканий.

«Они заучили один и тот же текст и повторяют его из мероприятия в мероприятие. Вместо того, что реально оценить обстановку в регионе, вместо того чтобы приехать сюда посмотреть. Мы слышим эти заявления и не более того, реагировать на них никак не собираемся», — отметил Цеков.

Политика
Евросоюз отказался признать выборы в Крыму

Ранее стало известно, что Европейский союз не признает проведение выборов на полуострове, который считает аннексированным у Украины. В ЕС добавили, что лица, победившие на выборах, не будут признаны Брюсселем в качестве представителей этих территорий.

В МИД Украины также выразили протест в связи с проведением местных выборов в Крыму. По мнению ведомства, они нарушают Конституцию и прочее законодательство Украины, а также нормы международного права.

В начале июля комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Согласно документу, ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов».

Теги: Совет Федерации, Евросоюз, выборы, Крым, новости РБК
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