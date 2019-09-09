В Совфеде ответили на отказ ЕС признавать результаты выборов в Крыму

Россию не волнует признание или непризнание Европейским союзом выборов, которые прошли на территории Крыма и Севастополя 8 сентября. Об этом РБК заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Нас мало волнует признание наших выборов Евросоюзом. Мы же не для того выборы проводим, чтобы Евросоюз признавал или не признавал наши выборы. Самое главное — крымчане признали выборы состоявшимися», — сказал он.

По его словам, выборы в Крыму прошли в целом на высоком организационном уровне, с соблюдением всех демократических принципов и без нареканий.

«Они заучили один и тот же текст и повторяют его из мероприятия в мероприятие. Вместо того, что реально оценить обстановку в регионе, вместо того чтобы приехать сюда посмотреть. Мы слышим эти заявления и не более того, реагировать на них никак не собираемся», — отметил Цеков.