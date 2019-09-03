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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,52%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Шойгу обсудил безопасность с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в преддверии его визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Как пишет агентство, разговор прошел с целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности. Главы ведомств обменялись мнениями по ряду региональных проблем в контексте развития взаимодействия двух стран. Переговоры министров продолжатся в Москве 9 сентября, передает агентство.

28 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Это был первый разговор высокопоставленных военных России и альянса после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теги: Сергей Шойгу, Франция, телефонный разговор
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