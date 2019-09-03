Шойгу обсудил безопасность с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в преддверии его визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Как пишет агентство, разговор прошел с целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности. Главы ведомств обменялись мнениями по ряду региональных проблем в контексте развития взаимодействия двух стран. Переговоры министров продолжатся в Москве 9 сентября, передает агентство.

28 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Это был первый разговор высокопоставленных военных России и альянса после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).