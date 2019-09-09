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Выборы в Мосгордуму ,  
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Памфилова оценила работу Мосгоризбиркома в день выборов

У Центральной избирательной комиссии нет никаких претензий к Мосгоризбиркому по проведению выборов в единый день голосования, сообщила РБК глава ЦИК Элла Памфилова.

«Что касается дня голосования, то определенные претензии есть, и к некоторым окружным комиссиям, и к представителям Мосгоризбиркома», — добавила она. По ее словам, сейчас ведется аналитическая работа, и она «несколько замедлена» из-за масштабности проведенной избирательной компании. «Но определенные выводы будут сделаны», — добавила Памфилова.

Она напомнила, что Центризбирком «вообще находится в стороне от региональной кампании» и если бы «все было полностью в порядке, то ЦИК не пришлось бы тратить очень много усилий» на московские выборы. «Когда мы человеку возвращаем 399 подписей [речь идет об оппозиционном выдвиженце Александре Соловьеве], понятно, что где-то недоработали окружная комиссия, городская» — сказала Памфилова. При этом на протяжении нескольких лет у ЦИК не было никаких претензий к работе московской комиссии, напомнила она: «Была абсолютная прозрачность, зеленый свет наблюдателям».

Политика
Мосгоризбирком огласил результаты выборов после обработки 99% протоколов

Глава Центризбиркома также ответила на вопрос РБК о том, почему результаты выборов в Мосгордуму подсчитывались медленнее, чем в другие заксобрания. «Что касается медленного введения протоколов, то, по-моему, по сравнению с прошлыми годами все же быстрее», — посчитала она. Замглавы ЦИК Николай Булаев напомнил РБК, что в этом году был принят закон о праве регионов на контрольный пересчет голосов, «и эта практика получила широкое применение», что могло стать причиной задержки подсчета протоколов.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования, а в Москве состоялись выборы в Мосгордуму. По данным столичного избиркома после обработки 99% протоколов, из 45 мест в московский парламент 26 получили самовыдвиженцы. В гордуму избрали 13 представителей КПРФ, девять действующих депутатов от «Единой России», три представителя «Справедливой России» и четыре — от «Яблока». Итоговая явка на выборах в столице составила 21,77%.

Кампания по выборам в Мосгордуму сопровождалась массовыми акциями протеста после отказа в регистрации кандидатам от оппозиции из-за высокого процента брака в собранных подписях. В частности, акции 27 и 3 августа не были согласованы властями и сопровождались задержаниями. Наиболее многочисленный митинг прошел 10 августа на проспекте Сахарова. По оценкам активистов, на него вышли 60 тыс. человек (в полиции сообщали о 20 тыс.).

Теги: Элла Памфилова, ЦИК, Мосгоризбирком, новости РБК
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