Памфилова оценила работу Мосгоризбиркома в день выборов

У Центральной избирательной комиссии нет никаких претензий к Мосгоризбиркому по проведению выборов в единый день голосования, сообщила РБК глава ЦИК Элла Памфилова.

«Что касается дня голосования, то определенные претензии есть, и к некоторым окружным комиссиям, и к представителям Мосгоризбиркома», — добавила она. По ее словам, сейчас ведется аналитическая работа, и она «несколько замедлена» из-за масштабности проведенной избирательной компании. «Но определенные выводы будут сделаны», — добавила Памфилова.

Она напомнила, что Центризбирком «вообще находится в стороне от региональной кампании» и если бы «все было полностью в порядке, то ЦИК не пришлось бы тратить очень много усилий» на московские выборы. «Когда мы человеку возвращаем 399 подписей [речь идет об оппозиционном выдвиженце Александре Соловьеве], понятно, что где-то недоработали окружная комиссия, городская» — сказала Памфилова. При этом на протяжении нескольких лет у ЦИК не было никаких претензий к работе московской комиссии, напомнила она: «Была абсолютная прозрачность, зеленый свет наблюдателям».

Глава Центризбиркома также ответила на вопрос РБК о том, почему результаты выборов в Мосгордуму подсчитывались медленнее, чем в другие заксобрания. «Что касается медленного введения протоколов, то, по-моему, по сравнению с прошлыми годами все же быстрее», — посчитала она. Замглавы ЦИК Николай Булаев напомнил РБК, что в этом году был принят закон о праве регионов на контрольный пересчет голосов, «и эта практика получила широкое применение», что могло стать причиной задержки подсчета протоколов.