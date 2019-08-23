В Крыму ответили The Guardian на изменение подписи к снимку с полуострова

Газета The Guardian изменила подпись к снимку из Крыма, где вначале была указана принадлежность полуострова России. Представители властей Крыма в разговоре с РБК заподозрили, что это могло было быть сделано под давлением.

«Конечно, это давление на свободу слова в Великобритании. Думаю, могли вмешаться представители власти. Надо понимать, что в таких вопросах полноценной свободы слова на Западе нет», — заявил РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что этот случай говорит о том, что «несмотря на общую антироссийскую позицию по крымскому вопросу в Британии, у обычных сотрудников издания есть четкое понимание того, что Крым это часть России». «Эта, как пытаются сейчас подать, техническая ошибка не является таковой, а, на мой взгляд, показывает, что только давление способно исправить мнение людей, их понимание действительности вокруг Крыма», — заявил РБК Ганжара.

Фотография с подписью «Крым, Россия», была опубликована The Guardian в фотоподборке лучших снимков со всего мира и взята из фотобанка ТАСС. После того, как читатели обратили внимание на подпись, она была исправлена: в нее добавили упоминание о том, что в 2014 году полуостров был «аннексирован» Россией.