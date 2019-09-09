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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Чибис набрал на выборах мурманского губернатора более 60% голосов

В Мурманской области на выборах губернатора после обработки 99,83% бюллетеней лидирует кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Чибис, следует из данных Центризбиркома. Ему удалось набрать 60,07% голосов.

Для победы на выборах губернатора необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

Кандидату от ЛДПР Максиму Белову удалось заручиться поддержкой 18,27% избирателей, представителю КПРФ Михаилу Антропову — 11,38%.

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Кандидат от «Справедливой России» Василий Буров набрал 3,08%, Геннадий Тупикин от Партии пенсионеров — 2,60%, а Виталий Измайлов от «Гражданской платформы» — 1,67%.

Экс-глава региона Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила о своей отставке в марте 2019 года. После ее отставки временно исполняющим обязанности главы региона президент России назначил Андрея Чибиса, ранее занимавшего должность замглавы Минстроя.

Теги: Мурманск, выборы, губернатор
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