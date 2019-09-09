Чибис набрал на выборах мурманского губернатора более 60% голосов

Чибис набрал на выборах мурманского губернатора более 60% голосов

В Мурманской области на выборах губернатора после обработки 99,83% бюллетеней лидирует кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Чибис, следует из данных Центризбиркома. Ему удалось набрать 60,07% голосов.

Для победы на выборах губернатора необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

Кандидату от ЛДПР Максиму Белову удалось заручиться поддержкой 18,27% избирателей, представителю КПРФ Михаилу Антропову — 11,38%.

Кандидат от «Справедливой России» Василий Буров набрал 3,08%, Геннадий Тупикин от Партии пенсионеров — 2,60%, а Виталий Измайлов от «Гражданской платформы» — 1,67%.