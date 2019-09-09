Врио главы Курганской области победил на выборах губернатора региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков победил на выборах главы региона, набрав по итогам обработки всех бюллетеней, 80,86% голосов, передает ТАСС со ссылкой на председателя областного избиркома Валерия Самокрутова

Второе место с существенным отрывом занял кандидат от КПРФ Яков Сидорков, у него 9,70% голосов. Третье место с 4,70% голосов получила Татьяна Майборода, представляющая на выборах «Справедливую России». Кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин набрав 3,33% голосов.

Шумков стал врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регионом руководил Алексей Кокорин. Ранее Шумков был на посту вице-губернатора Тюменской области, где занимался привлечением инвестиций. В июне этого года он предложил объединить Курганскую область с Тюменью, как сообщали РБК источники. С этой инициативой он обратился в администрацию президента. Как рассказывал один из источников РБК, идею объединения регионов Шумков объяснял экономическими соображениями.

