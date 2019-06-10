Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Тем не менее, врио губернатора подготовил бумагу с обоснованием своего предложения, уточняет близкий к Кремлю источник. Шумков приводит экономические доводы, связанные с тем, что объединение с Тюменской областью может дать толчок для развития Курганской, в которой на сегодняшний день отсутствуют точки роста, говорит собеседник РБК.

Пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко на просьбу РБК о комментарии заявил, что «будет некорректно должностному лицу (врио губернатора) комментировать неофициальную информацию».

Вадим Шумков был назначен врио губернатора в октябре 2018 года. В Единый день голосования в сентябре этого года ему предстоит избираться на первый срок. На выборы он пойдет как самовыдвиженец, ранее рассказывали источники РБК. О намерении участвовать в кампании врио губернатора пока не объявлял.

Шумков родился в Курганской области, с 2004 года работал в правительстве Тюменской области. Перед назначением на должность врио занимал 6 лет занимал пост вице-губернатора Тюменской области.

Как на Марсе

Вскоре после назначения в Курганскую область Шумков высказывался на тему объединения региона с соседними. 29 октября на встрече врио губернатора с представителями Совета муниципальных образований один из глав сельсоветов поднял вопрос об объединении Курганской области с кем-либо из соседей, сообщал Ura.ru. «Отвечая абстрактно — в этой жизни возможно все. Отвечая конкретно — нет такой задачи», — заявил в ответ Шумков. При этом он отметил, что у Курганской области есть все возможности быть самодостаточным и сильным регионом, добавив, что будущее области будет зависеть от ее жителей. «Но ходить к кому-то прислоняться, начиная от Минфина и заканчивая соседями, я бы не хотел. И вас к этому я бы тоже не стимулировал. Давайте лучше поработаем на нашу территорию, которая называется Курганская область, и сделаем так, чтобы нашим детям передавать ее было не стыдно», — заключил Шумков.

Но уже на расширенном заседании совета глав городских округов и районов области 29 марта Шумков заявил, что Курганская область близка к точке невозврата: «По уровню дотаций мы приблизились к уровню республик Северного Кавказа. У нас 49% бюджета формируется деньгами из федерального центра». Шумков отметил, что в Курганской области самый высокий уровень бедности среди регионов Уральского федерального округа — 21% населения. С 1991 года население сократилось на 300 тыс. человек, рождаемость за последние пять лет сократилась на треть, подчеркнул врио губернатора.

Шумков отметил, что в ручном режиме приходится ежедневно «разгребать ситуации, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих задач и функций управленцами разных сфер и ведомств». «Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами. Ремонтируем детские учреждения так, что мебель в них рассыпается от прикосновения. … И на фоне всего этого мы просто кричим о том, что ни на что не хватает денег!» — возмутился врио губернатора.

28 мая Шумков выступил на медиафоруме в Кургане, где заявил следующее: «У меня складывается впечатление, что я работаю на Марсе». По словам врио, для решения каких-либо вопросов ему приходится прилагать в 13 раз больше усилий, чем это потребовалось бы в Тюменской области. Шумков связал это с неготовностью чиновников на местах к формату работы для людей и отсутствия у них причинно-следственной связи в понимании, что от их работы что-то зависит.

Курганская область — отстающий регион, что особенно заметно на фоне соседних Тюменской, Свердловской и даже Челябинской областей, говорит политолог Виталий Иванов.

Он считает оправданной идею разделения Курганской области на несколько частей, но никак не «навешивания» ее отдельно взятому региону. Особенно это касается Тюменской области, поскольку «рано или поздно будет обсуждаться вопрос ее объединения с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами», и вместе с Курганской областью получится мега-регион, поясняет эксперт.

Идея Шумкова, по мнению Иванова, может рассматриваться в качестве предвыборной, так как врио губернатора должен предложить курганцам какой-то ориентир: «Люди подхватят эту идею». Но проект несвоевременный, на федеральном уровне тема не востребована и очень сомнительно, что объединение будет реализовано на практике, заключает Иванов.

Социально-экономические проблемы Кургана Курганская область — один из аутсайдеров по социально-экономическому развитию в России. Регион находится на 75-м месте (из 85) по абсолютному уровню среднедушевых доходов: люди там живут в среднем на 18,7 тыс. руб., следует из данных Росстата. Соотношение доходов и прожиточного минимума там находится на уровне около 220% (в целом по России показатель достигает 317%). Хуже этот показатель только в 12 регионах. Для сравнения, в соседней Свердловской области средние доходы жителей составляют 347% от прожиточного минимума, а в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области — 467% (максимум среди российских регионов). В 2018 году реальные располагаемые доходы в Курганской области снизились на 3,2% (более сильное снижение Росстат зарегистрировал в десяти регионах). Уровень безработицы по итогам года составил 8% — это 15-е место после республик Северного Кавказа и нескольких других. В соседней Тюменской области безработица находилась на уровне 3,1%. Общие доходы областного бюджета в прошлом году составили 45,6 млрд руб., но из них более 46% пришлось на межбюджетные трансферты, включая дотации из федерального центра. Собственные доходы составили 24,5 млрд руб., а общие расходы — почти 46 млрд руб. (то есть, собственные доходы области лишь на 53% покрыли расходные обязательства). В расчете на одного жителя области общие доходы бюджета составили 54,6 тыс. руб. — для сравнения, в соседней Свердловской области этот показатель достиг 70 тыс. руб., в Челябинской — 59,4 тыс.

Вопрос с историей

Тема присоединения Курганской области к соседним регионам не нова. Еще в 2003 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступал с идеей объединения Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Мотивировал он это тем, что Челябинская и Свердловская области только вместе смогут «вытянуть» дотационную Курганскую область. Главы Челябинской и Курганской областей Петр Сумин и Олег Богомолов тогда публично высказались против объединения. «Подобные идеи вызывают только раздражение в регионах», — заявил Богомолов.

Позже на тему присоединения Курганской области к тем или иным соседним регионам неоднократно высказывались местные политики.

В 2016 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что является «сторонником карты регионального плана»: «Есть субъекты федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». Надо укрупнять регионы, имея под этим экономические «и иные обоснования», сказала спикер верхней палаты.

Слова Матвиенко вызвали бурное обсуждение в регионах, включая Курганскую область. Тогдашний губернатор Алексей Кокорин выразил уверенность, «что Курганская область была и будет», и призвал прекратить «нехорошие разговоры о присоединении» к Тюменской.

С 1923 по 1933 годы территория Курганской области входила в состав Уральской области. В январе 1934 года Уральская область была разделена на три части: Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую (позже она стала называться Тюменской). При этом большая часть территории современной Курганской области в те годы вошла в состав Челябинской.

Курганская область была образована указом президиума Верховного совета РФСР от 6 февраля 1943 года. В ее состав вошли 32 района Челябинской и 4 района Омской областей.

Тюменская область была образована указом президиума Верховного совета РФСР от 14 августа 1944 года. В числе прочего в ее состав были переданы несколько районов Курганской области.