Врио главы Сахалина набрал 56% голосов по итогам обработки 99% бюллетеней

Временно исполняющий обязанности главы Сахалина Валерий Лимаренко лидирует на выборах губернатора региона с 56,18% голосов после обработки 99,12% протоколов. Данные опубликованы на сайте ЦИК по состоянию на 00:00 мск.

Лимаренко участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Алексей Корниенко, собравший 24,18% голосов. Третье место занял помощник депутата Госдумы Дмитрий Флеер от ЛДПР, у него всего 7,64%.

Среди прочих кандидатов на пост губернатора Сахалина — представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин (5,90% голосов) и представитель Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Корчегин (2,26%).

Президент России Владимир Путин назначил Лимаренко врио губернатора Сахалина в декабре 2018 года. До 28 сентября того же года этот пост занимал Олег Кожемяко, который стал врио главы Приморского края после отмены результатов губернаторских выборов.