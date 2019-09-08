Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,31 64,60 EUR Нал. 73,28 71,49 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 364,00 -122,00 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
Восемь кандидатов от КПРФ выбились в лидеры на выборах в Мосгордуму Политика, 08 сен, 23:55 «Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае Политика, 08 сен, 23:46 Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов Политика, 08 сен, 23:22 В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске Общество, 08 сен, 23:21 Памфилова заявила о предоставлении нападавшему еды и работы при обращении Общество, 08 сен, 22:58 Лидерство кандидатов от власти и «потерянный регион» для «Единой России» Политика, 08 сен, 22:55 ВЦИОМ дал экзитполы для Алтая, Мурманской и Архангельской областей Политика, 08 сен, 22:37 «Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти Бизнес, 08 сен, 22:29 В Минпросвещения объяснили существование предмета «Русский родной язык» Общество, 08 сен, 22:07 Экзитполы показали победу Беглова с результатом более 50% Политика, 08 сен, 22:00 СПЧ не обнаружил значительных нарушений на выборах в России Политика, 08 сен, 21:55 Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина Политика, 08 сен, 21:49 Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране Политика, 08 сен, 21:45 Эрдоган обвинил США в желании обезопасить своих сторонников в Сирии Политика, 08 сен, 21:43
Единый день голосования-2019 ,  
0 
Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов
В единый день голосования выборы губернаторов прошли в 16 регионах. Предварительные данные показывают, что ни в одном из них второго тура, скорее всего, не будет
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На всех выборах губернаторов, которые 8 сентября проходили в 16 регионах, лидируют действующие врио глав регионов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Более того, каждый из них предварительно набирает более 50% голосов, что говорит о том, что второго тура выборов, скорее всего, не будет.

Политика
Экзитполы показали победу Беглова с результатом более 50%

  • Республика Алтай (обработано 63,71% протоколов) — Олег Хорохордин набирает 60,5%.
  • Республика Башкортостан (19,45% протоколов) — Радий Хабиров (81,64%).
  • Республика Калмыкия (28,75% протоколов) — Бату Хасиков (88,79%).
  • Забайкальский край (96,55% протоколов) — Александр Осипов (89,63%).
  • Ставропольский край (38,47% протоколов) — Владимир Владимиров (81,11%).
  • Астраханская область (41,65% протоколов) — Игорь Бабушкин (74,73%).
  • Волгоградская область (29,57% протоколов) — Андрей Бочаров (75,47%).
  • Вологодская область (41,07% протоколов) — Олег Кувшинников (66,5%).
  • Курганская область (78,22% протоколов) — Вадим Шумков (80,53%).
  • Курская область (42,23% протоколов) — Роман Старовойт (81,02%).
  • Липецкая область (20,02% протоколов) — Игорь Артамонов (67,25%).
  • Мурманская область (26,57% протоколов) — Андрей Чибис (60,75%).
  • Оренбургская область (84,53% протоколов) — Денис Паслер (65,68%).
  • Сахалинская область (99,12% протоколов) — Валерий Лимаренко (56,18%).
  • Челябинская область (61,99% протоколов) — Алексей Текслер (70,84%).
  • Санкт-Петербург (3,12% протоколов) — Александр Беглов (69,97%).

Политика
Лидерство кандидатов от власти и «потерянный регион» для «Единой России»

8 июля в России проходил единый день голосования. Во всех 85 регионах прошли выборы разных уровней.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Единый день голосования, выборы, губернаторы
Материалы по теме
Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%
Политика
Лидерство кандидатов от власти и «потерянный регион» для «Единой России»
Политика
Беглов предварительно стал лидером на выборах главы Петербурга
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter