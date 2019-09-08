Единый день голосования-2019 , 08 сен, 23:22
0
Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов
В единый день голосования выборы губернаторов прошли в 16 регионах. Предварительные данные показывают, что ни в одном из них второго тура, скорее всего, не будет
На всех выборах губернаторов, которые 8 сентября проходили в 16 регионах, лидируют действующие врио глав регионов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Более того, каждый из них предварительно набирает более 50% голосов, что говорит о том, что второго тура выборов, скорее всего, не будет.
- Республика Алтай (обработано 63,71% протоколов) — Олег Хорохордин набирает 60,5%.
- Республика Башкортостан (19,45% протоколов) — Радий Хабиров (81,64%).
- Республика Калмыкия (28,75% протоколов) — Бату Хасиков (88,79%).
- Забайкальский край (96,55% протоколов) — Александр Осипов (89,63%).
- Ставропольский край (38,47% протоколов) — Владимир Владимиров (81,11%).
- Астраханская область (41,65% протоколов) — Игорь Бабушкин (74,73%).
- Волгоградская область (29,57% протоколов) — Андрей Бочаров (75,47%).
- Вологодская область (41,07% протоколов) — Олег Кувшинников (66,5%).
- Курганская область (78,22% протоколов) — Вадим Шумков (80,53%).
- Курская область (42,23% протоколов) — Роман Старовойт (81,02%).
- Липецкая область (20,02% протоколов) — Игорь Артамонов (67,25%).
- Мурманская область (26,57% протоколов) — Андрей Чибис (60,75%).
- Оренбургская область (84,53% протоколов) — Денис Паслер (65,68%).
- Сахалинская область (99,12% протоколов) — Валерий Лимаренко (56,18%).
- Челябинская область (61,99% протоколов) — Алексей Текслер (70,84%).
- Санкт-Петербург (3,12% протоколов) — Александр Беглов (69,97%).