Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов

В единый день голосования выборы губернаторов прошли в 16 регионах. Предварительные данные показывают, что ни в одном из них второго тура, скорее всего, не будет

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На всех выборах губернаторов, которые 8 сентября проходили в 16 регионах, лидируют действующие врио глав регионов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Более того, каждый из них предварительно набирает более 50% голосов, что говорит о том, что второго тура выборов, скорее всего, не будет.