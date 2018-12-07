Путин назначил сотрудника «Росатома» главой Сахалина

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области назначен руководитель инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» Валерий Лимаренко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Лимаренко Валерия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Сахалинской области», — говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента.
До 26 сентября 2018 года пост сахалинского губернатора занимал Олег Кожемяко, назначенный затем врио главы Приморского края. Выборы в Приморье запланированы на 16 декабря 2018 года, и Кожемяко является одним из пяти допущенных к ним кандидатов.
Выборы нового губернатора Сахалинской области должны состояться 8 сентября 2019 года.
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