Путин назначил сотрудника «Росатома» главой Сахалина

Валерий Лимаренко, занимавший до сих пор пост главы Инжинирингового дивизиона «Росатома», будет руководить Сахалинской областью до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года

Владимир Путин и Валерий Лимаренко (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области назначен ​руководитель инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» Валерий Лимаренко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Лимаренко Валерия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Сахалинской области», — говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

До 26 сентября 2018 года пост сахалинского губернатора занимал Олег Кожемяко, назначенный затем врио главы Приморского края. Выборы в Приморье запланированы на 16 декабря 2018 года, и Кожемяко является одним из пяти допущенных к ним кандидатов.

​Выборы нового губернатора Сахалинской области должны состояться 8 сентября 2019 года.

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