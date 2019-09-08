Избирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе

Речь идет выборах губернатора Сахалинской области, которые завершились час назад. Врио главы региона Валерий Лимаренко после обработки 18,72% протоколов получает 70,38% голосов

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора. После обработки 18,72% протоколов врио главы области Валерий Лимаренко получает 70,38% голосов.

Кроме него в губернаторских выборах приняли участие член «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин (3,55%), депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко (12,19%), глава регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин (1,45%) и помощник депутата Госдумы Дмитрий Флеер (12,11%) от ЛДПР.

Помимо губернаторской кампании, в области прошли еще шесть выборов разных уровней, сообщила в ходе видеосвязи с Центризбиркомом председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова, передает корреспондент РБК. Избирком получил всего две жалобы, над ними ведется работа, рассказала она.

Голосование в Сахалинской области завершилось в 20:00 по местному времени (12:00 мск).