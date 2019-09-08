Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Конкретные сроки ухода в отставку он не назвал. По данным Bloomberg, подтверждающего информацию об отставке Саикава, он покинет пост главы компании сразу после того, как найдет себе преемника.

Агентство Kyodo полагает, что таким образом Саикава хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания в должности главы компании, в чем он признался ранее. Тем не менее, глава Nissan заявил, что не был организатором схемы, и сообщил, что вернет лишнюю сумму корпорации. Размер бонусных выплат в компании определялся из расчета показателей стоимости акций корпораций. Система была введена в Nissan, чтобы мотивировать руководство к более активной деятельности по развитию компании и увеличению ее прибыли.

Объявление о будущей отставке Саикавы происходит на фоне продолжающегося скандала с главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Бывший глава альянса — фигурант нескольких уголовных дел о сокрытии от налогов доходов, а также финансовых махинаций в общей сложности на $80 млн. В апреле прокуратура Токио повторно арестовала Гона в связи с подозрениями в нецелевом использовании Nissan для личных нужд. Позже Токийский окружной суд отпустил его под залог в 500 млн иен (около $4,5 млн). Сам Гон отрицает все обвинения, называя их результатом «заговора и предательства».