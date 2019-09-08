Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Свердловской области

Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Свердловской области

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу Свердловской области, передает корреспондент РБК из ЦИК.

После обработки 10,33% протоколов баллотирующийся от «Единой России» Шипулин набрал 42,21% голосов. Промежуточное второе место занимает кандидат от КПРФ Габбас Даутов (21,53%), на третьем — Алексей Коровкин от «Справедливой России» (19,6%).

О планах стать депутатом Госдумы Шипулин заявил в январе, после объявления о завершении своей спортивной карьеры. В мае биатлонист выиграл праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму по Свердловской области.

19 августа кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин направил в Свердловский областной суд иск, в котором потребовал отстранить Шипулина от участия в довыборах в Госдуму. Справедливорос утверждал, что биатлонист утаил от избиркома факт владения ценными бумагами на сумму 14 млн руб. и вклад в «ФК Открытие» на сумму 2,3 тыс. руб. Биатлонист объяснил это непредумышленной ошибкой при заполнении декларации, суд отказался удовлетворить требование Коровкина.